В Башкортостане активно продолжается неделя кибербезопасности «Стоп, мошенник!»

Сотрудники Управления МВД России по г. Стерлитамаку совместно с работниками администрации города проводят комплекс мероприятий, направленных на профилактику мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии