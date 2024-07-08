Интересные факты 👨👩👧👦В Древнем Риме официальный брак заключался при помощи поцелуя. 👨👩👧👦Согласно мировой статистике после 7 лет супружеской жизни вероятность развода уменьшается на 50%.
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Интересные факты 👨👩👧👦В Древнем Риме официальный брак заключался при помощи поцелуя. 👨👩👧👦Согласно мировой статистике после 7 лет супружеской жизни вероятность развода уменьшается на 50%.