В Дербенте в перестрелке погиб один человек и ещё один пострадал

Полицейские и сотрудники Росгвардии в дагестанском городе Дербенте пытались остановить подозрительный автомобиль, водитель которого совершил наезд на одного из правоохранителей и открыл стрельбу, сообщили в региональном управлении МВД России.
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