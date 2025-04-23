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В Дербенте в перестрелке погиб один человек и ещё один пострадал

В Дербенте в перестрелке погиб один человек и ещё один пострадал

Полицейские и сотрудники Росгвардии в дагестанском городе Дербенте пытались остановить подозрительный автомобиль, водитель которого совершил наезд на одного из правоохранителей и открыл стрельбу, сообщили в региональном управлении МВД России.

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