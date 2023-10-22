Ждать приглашения в ЗАГС девушкам придется долго. Кто-то предпочитает полностью сосредоточиться на карьере, кто-то терпеть не может впускать в свое личное пространство посторонних, а кому-то достаточно отношений без обязательств… Кто же эти потенциальные холостяки по знаку Зодиака?5 место — Овны Страстные, по-настоящему огненные Овны любят всячески демонстрировать свою привязанность к партнеру.