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Глава МИД ФРГ: немецкие военные могут отправиться на Украину

Глава МИД ФРГ: немецкие военные могут отправиться на Украину

Как и веком ранее, на Украину воевать с русскими желает отправиться почти вся Европа.Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку военного контингента бундесвера на Украину для контроля за соблюдением гипотетического режима тишины и перемирия.

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