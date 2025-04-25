В магазине Трампа появились кепки и футболки с надписью «Трамп 2028»

В онлайн-магазине президента США Дональда Трампа появились новые товары с символикой «Трамп 2028». «Онлайн-магазин Дональда Трампа продаёт одежду с надписью «Трамп 2028», что соответствует году следующих президентских выборов в США, на которых республиканец, согласно Конституции, не может баллотироваться», — говорится в материале The Guardian.