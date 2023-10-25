Полицейские Рязанского профилактическую лекцию с учениками старших классов

Сотрудники ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы в рамках 2 этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели профилактическое мероприятие для учащихся старших классов ГБОУ «Школа №2090 имени Героя Советского союза Л.
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