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Театр абсурда

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Публикация для Германии: чтобы не было иллюзий

Публикация для Германии: чтобы не было иллюзий

Гений про злодейства Все-таки Германия сильно выродилась - во всех отношениях. Я бесконечно уважаю наших великих полководцев прошлого, однако не могу не отметить, что они не руководствовались великим правилом - не оставлять за спиной врагов.

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