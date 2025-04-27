В Перми моют и ремонтируют памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Фото

В Перми стартовала ежегодная кампания по приведению в порядок городских памятников и мемориалов. Особое внимание уделяется объектам, посвященным Великой Отечественной войне, которые тщательно моют специальными составами и покрывают защитным восковым слоем.
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