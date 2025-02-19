Онкобольной Лисовец вышел на связь и рассказал об анализах

Влад Лисовец о своей болезни: «Пока думаю, выкладывать ли свои анализы» Стилист рассказал, какой образ жизни сейчас ведет Фото: соцсети Влада Лисовца Влад Лисовец поблагодарил подписчиков за поддержку и отметил, что продолжает работать и вести активный образ жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии