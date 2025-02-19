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Онкобольной Лисовец вышел на связь и рассказал об анализах

Онкобольной Лисовец вышел на связь и рассказал об анализах

Влад Лисовец о своей болезни: «Пока думаю, выкладывать ли свои анализы» Стилист рассказал, какой образ жизни сейчас ведет Фото: соцсети Влада Лисовца Влад Лисовец поблагодарил подписчиков за поддержку и отметил, что продолжает работать и вести активный образ жизни.

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