Онкобольной Лисовец вышел на связь и рассказал об анализах

Влад Лисовец о своей болезни: «Пока думаю, выкладывать ли свои анализы» Стилист рассказал, какой образ жизни сейчас ведет Фото: соцсети Влада Лисовца Влад Лисовец поблагодарил подписчиков за поддержку и отметил, что продолжает работать и вести активный образ жизни.