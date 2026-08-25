Додон: спецслужбы Молдавии могут устроить провокации на складах в Приднестровье

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил ТАСС, что спецслужбы Молдавии не исключают провокаций на складах с оружием, охраняемых Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье.
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