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Газета.ру

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Додон: спецслужбы Молдавии могут устроить провокации на складах в Приднестровье

Додон: спецслужбы Молдавии могут устроить провокации на складах в Приднестровье

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил ТАСС, что спецслужбы Молдавии не исключают провокаций на складах с оружием, охраняемых Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье.

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