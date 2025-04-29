Астраханским студентам объяснили, как не стать дропперами

Координационный центр АГУ имени Татищева вместе с полицейскими провели для студентов Каспийского института морского и речного транспорта имени Апраксина практическую встречу, на которой подробно рассказали, как избежать участия в «дроп-преступлениях».
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