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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ассоциации европейских лиг Шефер: «У Инфантино нет будущего в ФИФА. Мы глубоко обеспокоены тем, как он руководит. Его действия ставят под сомнение честность игры»

Джанни Инфантино придется покинуть ФИФА, убежден президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) Клаудиус Шефер.

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