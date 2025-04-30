Рязанскому предпринимателю не выдали лицензию на управление домом из-за судимости

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отказала в выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами из-за наличия судимости у соискателя.
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