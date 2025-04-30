7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    Вы про коррупцию то от куда взяли? И про штурм? Была попытка обратить внимание президента на завалы дерьма в МО, эту ...Воронежский губер...
  • Геннадий Бережнов
    Автор пытался что то новое сказать, но так и не смог!Воронежский губер...
  • Eduard
    Это как Израиль,типа борится с ХАМАС сравнял с землей всё! Вс они подонки !Воронежский губер...

Рязанскому предпринимателю не выдали лицензию на управление домом из-за судимости

Рязанскому предпринимателю не выдали лицензию на управление домом из-за судимости

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отказала в выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами из-за наличия судимости у соискателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх