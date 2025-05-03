МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 541 подписчик

Лавров обозначил позицию: Россия планирует возвращение под свой контроль городов, находящихся в составе Украины

Лавров обозначил позицию: Россия планирует возвращение под свой контроль городов, находящихся в составе Украины

Дипломатическая лексика, часто используемая российскими чиновниками, отличается уклончивостью, символизмом и запутанностью, что заставляет граждан строить предположения о будущем страны, особенно в контексте специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх