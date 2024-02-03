В Северодвинске вывели из эллинга АПК «Князь Пожарский»

Торжественная церемония на Севмаше прошла под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая ЕвменоваТоржественная церемония на Севмаше прошла под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая ЕвменоваВ церемонии также присутствовали представители органов власти Архангельской области, города Северодвинска и Объединённой судостроительной корпорации.