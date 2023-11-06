Иран хлопает по базе США, Россия и Китай молчат, скрытое соучастие?

Кирдык подкрался не заметно , сейчас прольется чья то кровь сейчас сейчас . Амеры очередной раз вляпались в дерьмо по самые яйца. Того и гляди отроет вместе с приченДАЛАми

Ольга Ушакова

А хорошо бы , что б Китай и наши подмогли Ирану в уничтожении америкосовских баз!!! А то этих баз по миру, как блох на барбоске!!! Пусть америкосы убираются в свою америкосию и железные дороги хотя бы восстанавливают!!!