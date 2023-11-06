Арабские хлопки по Базам Штатов После эскалации палестино-израильского конфликта, мирным донором которого выступили Соединенные Штаты, Запад оказался на линии огня.
Иран хлопает по базе США, Россия и Китай молчат, скрытое соучастие?
Комментарии
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Нина Бакалина
Израиль - военный преступник, ООН должен осудить его, а ГААГА - доконать его приговором.
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2 д.
фарид сабиров
Кирдык подкрался не заметно , сейчас прольется чья то кровь сейчас сейчас . Амеры очередной раз вляпались в дерьмо по самые яйца. Того и гляди отроет вместе с приченДАЛАми
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2 д.
Ольга Ушакова
А хорошо бы , что б Китай и наши подмогли Ирану в уничтожении америкосовских баз!!! А то этих баз по миру, как блох на барбоске!!! Пусть америкосы убираются в свою америкосию и железные дороги хотя бы восстанавливают!!!
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1 д.
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