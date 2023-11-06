Русские пранкеры довели премьера Италии до скандала: "Какой позор"

РИА Новости опубликовали статью Рената Абдуллина о разговоре Вована и Лексуса с Джорджи МелониВ сентябре текущего года русские пранкеры Вован и Лексус, представившись главой комиссии Африканского союза, провели телефонную беседу с премьером Италии Джорджи Мелони.