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Русские пранкеры довели премьера Италии до скандала: "Какой позор"

Русские пранкеры довели премьера Италии до скандала: "Какой позор"

РИА Новости опубликовали статью Рената Абдуллина о разговоре Вована и Лексуса с Джорджи МелониВ сентябре текущего года русские пранкеры Вован и Лексус, представившись главой комиссии Африканского союза, провели телефонную беседу с премьером Италии Джорджи Мелони.

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