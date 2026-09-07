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Царьград

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Трамп опубликовал карту с Канадой и Мексикой в цветах США

Трамп опубликовал карту с Канадой и Мексикой в цветах США

Дональд Трамп разместил в Truth Social карту, на которой Канада, Мексика и Гренландия окрашены в цвета флага США.

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