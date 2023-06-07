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Эксперт Хазин рассказал о главных причинах утери багажа в аэропортах

Эксперт Хазин рассказал о главных причинах утери багажа в аэропортах

Причины потери багажа во время авиаперелетов и действия, которые необходимо предпринять в подобных случаях раскрыл начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивостока Дмитрий Хазин.

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