Эксперт Хазин рассказал о главных причинах утери багажа в аэропортах

Причины потери багажа во время авиаперелетов и действия, которые необходимо предпринять в подобных случаях раскрыл начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивостока Дмитрий Хазин.
Причины потери багажа во время авиаперелетов и действия, которые необходимо предпринять в подобных случаях раскрыл начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивостока Дмитрий Хазин.
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