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Егор Сорин: «В России и странах СНГ нет идеального места для среднегорной подготовки. В Армении самые оптимальные условия для нас»

– Как проходит сбор? Насколько высокие нагрузки даются спортсменам, и как они их переносят? – Мы работаем на среднегорье.

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