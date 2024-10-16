Безупречная совместимость: как выбрать себе идеального партнера на всю жизнь

Для выстраивания здоровых отношений между мужчиной и женщиной и создания здорового брака необходимо учитывать 10 основных факторов Какие критерии совместимости нужно искать в партнере для крепкого брака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, расстановщик и эксперт по отношениям Ольга Ефремкина.
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