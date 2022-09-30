Объявлены победители XI конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО "Шнейдер Электрик") подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее".
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