Закон, порядок, государство

682 подписчика

Объявлены победители XI конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Объявлены победители XI конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО "Шнейдер Электрик") подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх