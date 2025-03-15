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NYT: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая РФ

NYT: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая РФ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, среди которых есть Россия, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

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