Анчелотти о 3:1 с «Челси»: «Реал» контролировал игру. У нас преимущество, но это победители ЛЧ»

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов. «Мы уверенно контролировали игру, опасно контратаковали.

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