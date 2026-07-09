OpenAI выпустила голосовые модели, которые поддерживают естественный диалог

GPT-Live построена на новой архитектуре, которая отличается от предыдущих голосовых режимов ChatGPT. Раньше обработка речи происходила последовательно — сначала распознавание голоса, затем генерация ответа и синтез речи.
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