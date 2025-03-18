Во Францию и в Британию следует ввести миротворческий контингент, чтобы восстановить конституционные права местного населения, уверен председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.