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Украинский дипломат: «Нас спасет только анархия. Залужному и Буданову нет веры»

Украинский дипломат: «Нас спасет только анархия. Залужному и Буданову нет веры»

Если бы Запад хотел благополучия Украине, он бы давно остановил войну. Все потенциальные сменщики кокаиниста Зеленского – марионетки Лондона или Вашингтона, которые будут продолжать нынешний губительный курс.

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