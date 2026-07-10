Если бы Запад хотел благополучия Украине, он бы давно остановил войну. Все потенциальные сменщики кокаиниста Зеленского – марионетки Лондона или Вашингтона, которые будут продолжать нынешний губительный курс.
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