Дачный дом горел в поселке Ясногорск. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Забайкалья.Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали специалисты пожарно-спасательной части № 27 МСЧ России и пожарной части № 37 Забайкалпожспаса.