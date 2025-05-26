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Дачный дом горел в поселке Ясногорск

Дачный дом горел в поселке Ясногорск

Дачный дом горел в поселке Ясногорск. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Забайкалья.Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали специалисты пожарно-спасательной части № 27 МСЧ России и пожарной части № 37 Забайкалпожспаса.

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