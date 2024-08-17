Сальдо: ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадки в Херсонской области

ВСУ потеряли два десятка диверсантов в ходе предпринятых в августе провальных попыток высадки на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо.
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