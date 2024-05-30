Хакер похитил данные банковских карт 500 000 клиентов Cooler Master Производитель ко...

Хакер похитил данные банковских карт 500 000 клиентов Cooler MasterПроизводитель компьютерных комплектующих Cooler Master подвергся масштабной кибератаке, в результате которой были украдены личные данные около 500 000 клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)