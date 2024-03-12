Директор ЦРУ: поддержка Украины помогает США сдерживать Китай

Вашингтон поддерживает Украину в том числе потому, что эти шаги дают возможность сдерживать Китай. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Уильям Бернс.