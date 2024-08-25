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Ищем лучшую часть Battlefield

Ищем лучшую часть Battlefield

Серия Battlefield всегда поражала своим масштабом и невероятно интенсивными баталиями. Какие части «Батлы» больше всего соответствуют своему названию, а какие получили его незаслуженно? В этом ролике разберёмся, что же такое «‎настоящая Battlefield» и выберем лучшую в 2024 году.

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