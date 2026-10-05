Singapore Eyes Nuclear Power as Iran War Exposes Its Import Problem

Singapore is in an energy pickle. The island nation is still reeling from high oil and gas prices driven by the war in Iran, and is scrambling to build up alternative and indigenous energy sources.
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