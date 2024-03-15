Колумбия не станет передавать российскую военную технику Украине

Передача российской военной техники из Колумбии на Украину маловероятна во время правительства президента Густаво Петро, заявил «Известиям» представитель корпорации «Ростех» в Колумбии Станислав Кудрявцев.
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