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Колумбия не станет передавать российскую военную технику Украине

Колумбия не станет передавать российскую военную технику Украине

Передача российской военной техники из Колумбии на Украину маловероятна во время правительства президента Густаво Петро, заявил «Известиям» представитель корпорации «Ростех» в Колумбии Станислав Кудрявцев.

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