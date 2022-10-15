Психиатр Свечникова перечислила самые подверженные депрессии категории людей

Каждый человек может начать страдать от депрессии, однако некоторые категории людей находятся в особой зоне риска, заявила психотерапевт Психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Департамента здравоохранения Москвы Полина Свечникова.
Каждый человек может начать страдать от депрессии, однако некоторые категории людей находятся в особой зоне риска, заявила психотерапевт Психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Департамента здравоохранения Москвы Полина Свечникова.
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