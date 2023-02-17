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Аллегри – журналистам: «Я не хочу побед 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. У моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака»

Массимилиано Аллегри разозлился из-за критики своего тренерского стиля. После матча Лиги Европы с «Нантом» (1:1) эксперты студии Sky Sport Italia предположили, что «Ювентус» при Аллегри начинает играть на удержание счета, если забивает первым.

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