PNAS: морские грецкие орехи, как оказалось, с возрастом только молодеют

Ученые из Бергенского университета в Норвегии обнаружили, что гребневик Mnemiopsis leidyi, известный как морской грецкий орех, обладает удивительной способностью контролировать процесс старения и даже обращать его вспять.
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