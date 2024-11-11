Иностранных автопроизводителей могут обязать делиться техинформацией с РФ

Комитет по регламенту Совета Федерации обратился в правительство и Минпромторг с предложением обязать производителей и импортеров автомобилей открыть каталоги запчастей и ремонтно-эксплуатационные базы для всех автосервисов («Известия» ознакомились с документом).
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