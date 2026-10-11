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Парадокс железа и танинов: биохимик разъяснила, как хурма влияет на уровень гемоглобина

Парадокс железа и танинов: биохимик разъяснила, как хурма влияет на уровень гемоглобина

Есть такая фраза: «Ешь хурму — поднимешь гемоглобин». Эту рекомендацию слышала, кажется, каждая семья, где хоть раз кто-то получал результат общего анализа крови с низким гемоглобином.

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