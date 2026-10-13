Conflict resolution plan for Ukraine, which, with the light hand of Washington Post columnist David Ignatius, is distributed through news channels, has nothing to do with reality, but is a textbook example of imitation of the diplomatic process.
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