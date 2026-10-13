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The Eurasia Daily news agency

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The expert spread the conflict resolution plan on Ukraine from the Washington Post

The expert spread the conflict resolution plan on Ukraine from the Washington Post

Conflict resolution plan for Ukraine, which, with the light hand of Washington Post columnist David Ignatius, is distributed through news channels, has nothing to do with reality, but is a textbook example of imitation of the diplomatic process.

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