«До слез!» Татьяна Навка публично призналась в чувствах SHAMANу

Бывшая спортсменка восхитилась главным достоинством артиста. Татьяна Навка Социальные сети32-летний певец Ярослав Дронов, известный публике под псевдонимом SHAMAN, представил поклонникам новую песню «Реквием».
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