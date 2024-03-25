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«До слез!» Татьяна Навка публично призналась в чувствах SHAMANу

«До слез!» Татьяна Навка публично призналась в чувствах SHAMANу

Бывшая спортсменка восхитилась главным достоинством артиста. Татьяна Навка Социальные сети32-летний певец Ярослав Дронов, известный публике под псевдонимом SHAMAN, представил поклонникам новую песню «Реквием».

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