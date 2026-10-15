Арбитражный суд Нижегородской области отказал компании «Нижавтодорстрой» в принудительном взыскании 341,5 млн рублей с министерства финансов, согласившись с доводом чиновников о том, что генподрядчик «Нижегородавтодор» не был участником казначейского сопровождения контракта.