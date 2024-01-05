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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я не медийный человек, а там все-таки на камеру нужно уметь работать». Файзулин о медиафутболе

– Учитывая популярность медийного футбола и выступление этих команд в Кубке России, думали ли вы о создании собственной медийной команды? – Не ожидал, что Медиалига так раскрутится, относился к этому скептически, но ребята, которые все это организовали и делают по сей день, большие профессионалы, смогли вывести свой проект на высокий уровень.

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