«Я не медийный человек, а там все-таки на камеру нужно уметь работать». Файзулин о медиафутболе

– Учитывая популярность медийного футбола и выступление этих команд в Кубке России, думали ли вы о создании собственной медийной команды? – Не ожидал, что Медиалига так раскрутится, относился к этому скептически, но ребята, которые все это организовали и делают по сей день, большие профессионалы, смогли вывести свой проект на высокий уровень.