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Путин заявил, что Чукотка мало отличается от Москвы и Петербурга

Путин заявил, что Чукотка мало отличается от Москвы и Петербурга

Президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске сравнил Чукотку с Москвой и Санкт-Петербургом.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Вот это Путин сильно сказал : &quot;Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга&quot;.  И цены на продукты там московские, И объектов культуры, медицины и образования СТОЛЬКО же как в Москве. И в Европу, Египет, Турцию  на выходные тоже можно слетать за пару часов.  Вопрос - а почему оттуда люди БЕГУТ на &quot;большую землю&quot;, как только появляется возможность. Ведь ВСЁ как в Москве - живи и радуйся...
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