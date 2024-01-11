Путин заявил, что Чукотка мало отличается от Москвы и Петербурга

ЮВ

Юрий Во

Вот это Путин сильно сказал : "Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга". И цены на продукты там московские, И объектов культуры, медицины и образования СТОЛЬКО же как в Москве. И в Европу, Египет, Турцию на выходные тоже можно слетать за пару часов. Вопрос - а почему оттуда люди БЕГУТ на "большую землю", как только появляется возможность. Ведь ВСЁ как в Москве - живи и радуйся...