Подлинная история теоремы Пифагора

Имя древнегреческого философа Пифагора Самосского известно каждому со школьной скамьи. Считается, что он придумал таблицу умножения, которая так и называется “таблица Пифагора”, а также теорему, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.