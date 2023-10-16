Подлинная история теоремы Пифагора

Имя древнегреческого философа Пифагора Самосского известно каждому со школьной скамьи. Считается, что он придумал таблицу умножения, которая так и называется “таблица Пифагора”, а также теорему, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
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