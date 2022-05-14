Овечкин против «Флориды»: без очков впервые за 6 игр, 1 бросок, 6 хитов, «-1» за 19:53

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4 ОТ, 2-4 в серии).

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