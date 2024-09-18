Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказали, что исправят и добавят по просьбам и...

Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказали, что исправят и добавят по просьбам игроковС релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 прошло уже полторы недели, и у игроков скопилось много вопросов и предложений по улучшению шутера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)