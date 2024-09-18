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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказали, что исправят и добавят по просьбам и...

Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказали, что исправят и добавят по просьбам и...

Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказали, что исправят и добавят по просьбам игроковС релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 прошло уже полторы недели, и у игроков скопилось много вопросов и предложений по улучшению шутера.

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