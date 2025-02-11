Евросоюз (ЕС) пытается оказать давление на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и главу правительства Венгрии Виктора Орбана, приказав президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, перекрыть газопровод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии