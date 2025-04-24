Razer выпустила свою первую мышь с «рукопожатным» хватом — Pro Click V2 Vertical Edition

Razer выпустила свою первую мышь с «рукопожатным» хватом — Pro Click V2 Vertical EditionКомпания Razer анонсировала две новые мыши в линейке Pro Click — стандартную Pro Click V2 и первую в истории бренда вертикальную мышь Pro Click V2 Vertical Edition.
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